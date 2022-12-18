В Кудрово тушили пожар в частном доме

Накануне ночью около 00 часов 49 минут в экстренные службы Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в Кудрово. загорелся частный дом, расположенный в Кудрово. Горел частный дом на общей площади 4 кв. метра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, пожар был ликвидирован около 01 часа 26 минут.

На месте происшествия работала дежурная смена 150-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области (4 человека, 1 единица техники).

Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.