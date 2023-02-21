Продавцу, оскорбившему покупателя, присудили 3 тыс. рублей штрафа

Прокуратура Курортного района провела проверку по обращению 34-летнего местного жителя.

В ходе проверки установлено, что 6 декабря 2022 года продавец магазина, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А, оскорбил заявителя, обратившегося к нему за консультацией, употребив при этом нецензурные слова.

В связи с этим прокуратура района возбудила в отношении правонарушителя административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

По результатам его судебного рассмотрения, продавец магазина привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.