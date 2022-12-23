Прокуратура взыскивает моральный вред в пользу пенсионерки, упавшей в канализационный люк

Прокуратура Кронштадтского района провела проверку по обращению 68-летней местной жительницы.

Установлено, что днем 22 августа 2022 года женщина во время прогулки во дворе одного из домов по ул. Мануильского в Кронштадте упала одной ногой в канализационный люк, получив телесные повреждения, повлекшие временную утрату трудоспособности.

В этой связи прокурор Кронштадтского района в интересах местной жительницы обратился в суд с исковым заявлением к организации, эксплуатирующей подземные коммуникации, потребовав компенсировать пострадавшей пенсионерке моральный вред.Исковое заявление находится на рассмотрении.