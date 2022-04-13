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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти сотрудники ФСБ задержали бывшего главу Лебяжьего

В Ленобласти сотрудники ФСБ задержали бывшего главу Лебяжьего

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Александра Магона и двух подельников подозревают в хищении двух земельных участков стоимостью свыше 18 миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с полицейскими в ходе оперативно-следственных мероприятий задержали Александра Магона, бывшего главу администрации МО «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского района Ленинградской области.

Как сообщили «Конкретно.ру» в госбезопасности, экс-чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Также задержали двоих его подельников: Константина Малушко и Александра Архипова, которым вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий.

В ходе следственных действий установлено, что указанные лица в период с 2017 по 2022 годы организовали хищение двух земельных участков общей площадью 9,6 га в Ломоносовском районе Ленинградской области, причинив тем самым МО «Лебяженское городское поселение» ущерб  на сумму свыше 18 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район
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