В Ленобласти сотрудники ФСБ задержали бывшего главу Лебяжьего

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с полицейскими в ходе оперативно-следственных мероприятий задержали Александра Магона, бывшего главу администрации МО «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского района Ленинградской области.

Как сообщили «Конкретно.ру» в госбезопасности, экс-чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Также задержали двоих его подельников: Константина Малушко и Александра Архипова, которым вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий.

В ходе следственных действий установлено, что указанные лица в период с 2017 по 2022 годы организовали хищение двух земельных участков общей площадью 9,6 га в Ломоносовском районе Ленинградской области, причинив тем самым МО «Лебяженское городское поселение» ущерб на сумму свыше 18 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.