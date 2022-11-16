ента новостей

18:52
В Петербурге дети мобилизованных и добровольцев получили бесплатные проездные билеты
18:47
В Ленобласти мужчина признан виновным в убийстве, сопряженном с сексуальным насилием, совершенном 17 лет назад
18:43
В Гатчине покажут кино о немецко-фашистском геноциде
18:37
Парламент Петербурга поддержал инициативу единороссов об усилении мер по безопасности школ
18:35
В школах Петербурга будут бесплатно показывать фильм «Ген самбиста»
18:33
Открылась выставка «Мефистофель с Лахтинской улицы»
18:14
ЗакС согласился с решением Беглова увеличить на 20 млрд рублей «непрозрачный» резервный фонд Петербурга
16:52
Общественный совет принял участие во всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»
16:43
В Ленобласти задержан бывший глава администрации МО «Морозовское городское поселение»
16:37
В России будет создан Единый портал для обращения граждан к власти
16:33
Выставка китайского художника «Россия-Китай. Разные – но вместе»
15:29
Волонтеров Донбасса отметили грамотами Председателя ЗакС Петербурга
15:27
В Ленобласти штабы #МыВместе собирают для участников спецоперации письма и технику
14:45
В Петербурге раскрыто мошенничество, в результате которого женщина лишилась квартиры
13:08
В Ленобласти пироман кидал "коктейли Молотова" в квартиру из-за неразделенной любви
12:51
В центре Петербурга таксист насмерть сбил 28-летнюю женщину
12:47
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
12:16
В Петербург не пропустили 25,4 тонн апельсинов с личинками опасного насекомого
12:13
Миссия Artemis I совершает исторический скачок вперед для лунной программы США
12:01
Богатые страны пытаются взять паузу в ключевом вопросе климатического саммита
11:53
В Ленобласти в ангаре сгорели два легковых автомобиля и трактор
11:47
В Ленобласти иномарка сбила человека, сидевшего на дороге
11:33
На мосту через реку Волчья на трассе А-121 «Сортавала» ограничат пропускную способность
11:30
В Петербурге проведен профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства
11:06
В Ленобласти водитель иномарки погиб после тарана ограждения
10:21
Не лечите горло содой с солью
10:01
Отправились в Антарктиду
09:22
Как бороться с осенней хандрой
22:33
СКА разгромил минское «Динамо» со счётом 7:2, Дмитрий Яшкин сделал дубль
20:01
В Петербурге стартовала традиционная благотворительная акция «Коробка Храбрости»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан бывший глава администрации МО «Морозовское городское поселение»

В Ленобласти задержан бывший глава администрации МО «Морозовское городское поселение»

0
44
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В Ленинградской области задержан бывший глава администрации МО «Морозовское городское поселение»

Следственными органами СУ СК России по Ленинградской области задержан бывший глава администрации МО Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что бывшим главой администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение» в 2019 году оформлено право собственности на земельный участок, который фактически находится в границах земель лесного фонда и является федеральной собственностью, без наличия правовых оснований и вопреки содержанию генерального плана. При этом на основании постановления главы администрации указанный земельный участок на праве аренды был передан частному лицу, которое было наделено преимущественным правом выкупа земельного участка, в результате чего нарушены охраняемые законом интересы Российской Федерации.

Следственным органом подозреваемый задержан и в настоящее время допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Источник: СК Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 11:29
В Ленобласти задержана глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
14-02-2013, 08:09
Глава администрации Токсово задержан по подозрению во взятке
20-01-2021, 19:14
Арестован и.о. главы Кузьмоловского поселения по делу о взятке
15-12-2017, 12:06
В Ленобласти прибавится коммунальной спецтехники
29-04-2013, 11:48
Главе администрации Красноборское городское поселения придется заплатить штраф
16-02-2013, 08:56
Главу Токсово арестовали

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
103
Сегодня, 12:51
В центре Петербурга таксист насмерть сбил 28-летнюю женщину
0
69
Сегодня, 11:47
В Ленобласти иномарка сбила человека, сидевшего на дороге
0
69
Сегодня, 11:06
В Ленобласти водитель иномарки погиб после тарана ограждения
0
120
Вчера, 15:36
В Петербурге в ДТП пострадала новорожденная девочка
Наверх