В Ленобласти задержан бывший глава администрации МО «Морозовское городское поселение»

Следственными органами СУ СК России по Ленинградской области задержан бывший глава администрации МО Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что бывшим главой администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение» в 2019 году оформлено право собственности на земельный участок, который фактически находится в границах земель лесного фонда и является федеральной собственностью, без наличия правовых оснований и вопреки содержанию генерального плана. При этом на основании постановления главы администрации указанный земельный участок на праве аренды был передан частному лицу, которое было наделено преимущественным правом выкупа земельного участка, в результате чего нарушены охраняемые законом интересы Российской Федерации.

Следственным органом подозреваемый задержан и в настоящее время допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.