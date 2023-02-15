В Ленобласти задержали мужчину, выстрелившего в своего соседа из-за шума в квартире

В минувший понедельник в парадной одного из домов на площади Дружбы в поселке Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области произошел конфликт между 34-летним местным жителем и 49-летним пенсионером, жителем этого того же дома. Причиной для ссоры, в ходе которой 49-летний мужчина дважды выстрелил в своего 34-летнего соседа из сигнального пистолета «МР-313 Байкал», стал шум в квартире.

Пострадавшего госпитализировали с травматическим ранением ноги в состоянии средней степени тяжести.

На месте происшествия полицейскими задержан 49-летний пенсионер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Сигнальный пистолет изъят и направлен на экспертизу.