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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали мужчину, выстрелившего в своего соседа из-за шума в квартире

В Ленобласти задержали мужчину, выстрелившего в своего соседа из-за шума в квартире

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Гатчинского района задержали мужчину, выстрелившего в своего соседа из-за шума в квартире

В минувший понедельник в парадной одного из домов на площади Дружбы в поселке Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области произошел конфликт между 34-летним местным жителем и 49-летним пенсионером, жителем этого того же дома. Причиной для ссоры, в ходе которой 49-летний мужчина дважды выстрелил в своего 34-летнего соседа из сигнального пистолета «МР-313 Байкал», стал шум в квартире.

Пострадавшего госпитализировали с травматическим ранением ноги в состоянии средней степени тяжести.
На месте происшествия полицейскими задержан 49-летний пенсионер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Сигнальный пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район стрельба
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