В Петербурге задержан злоумышленник, стрелявший в аппонента из травмата

10 декабря около часа ночи от дома 113 по Садовой улице с травматическим ранением груди был госпитализирован 25-летний местный житель. По подозрению в совершении указанного преступления задержан 35-летний уроженец Ростовской области, который неоднократно привлекался к административной ответственности.

Установлено, что потерпевший приехал на такси к дому 107 по Садовой улице, куда его пригласила девушка, с которой он познакомился в чате мессенджера. После того как молодые люди встретились, к ним подъехал знакомый девушки и между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого потерпевший получил ранение из травматического пистолета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.