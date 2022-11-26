На Васильевском острове автомобиль «Спецтранса» сбил подростка

Вчера утром около 08 часов 20 минут возле дома 38 по улице Беринга, Василеостровского района Петербурга автомобиль ГАЗ-3307 «Спецтранса» под управлением 66-летнего водителя на переходе сбил 13-летнего мальчика. Подросток переходил регулируемый пешеходный переход на запрещающий красный сигнал светофора, без сопровождения взрослых.

Подростка с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую больницу№2.

По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель в 2022 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД: за превышение скорости и игнорирование дорожных знаков.