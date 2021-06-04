В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»

Накануне во дворе дома 31/1 по улице Орджоникидзе, Московского района Петербурга 5-летнего мальчика сбила автомашина. 40-летний мужчина, двигаясь по внутридомовой территории на автомобиле «Лада Веста», сбил ребенка, который двигался слева направо по ходу движения.

Мальчик с открытой раной голени в состоянии средней тяжести госпитализирован в Детскую больницу № 1.

Возбуждено дело об административном происшествии по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).