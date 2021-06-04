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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»

В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»

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51
Опубликовал: Fedorov
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В Московсом районе Петербурга 40-летний мужчина на автомашине «Лада Веста», сбил 5-летнего мальчика

Накануне во дворе дома 31/1 по улице Орджоникидзе, Московского района Петербурга 5-летнего мальчика сбила автомашина. 40-летний мужчина, двигаясь по внутридомовой территории на автомобиле «Лада Веста», сбил ребенка, который двигался слева направо по ходу движения.
Мальчик с открытой раной голени в состоянии средней тяжести госпитализирован в Детскую больницу № 1.

Возбуждено дело об административном происшествии по части 2 статьи  12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район ДТП пострадавший пешеход дети
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