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Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносовском районе кроссовер столкнулся с мусоровозом. Пострадал 3-летний пассажир иномарки

В Ломоносовском районе кроссовер столкнулся с мусоровозом. Пострадал 3-летний пассажир иномарки

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
«Инфинити» столкнулась с мусоровозом под Гостилицами

Вчера утром около 08 часов 30 минут на 9-ом километре автодороги "Стрельна - Кипень - Гатчина" 38-летний житель Гостилиц на кроссовере "Инфинити" во время обгона столкнулся с мусоровозом, который поворачивал налево. За рулем грузовика сидел 32-летний мужчина.

В ДТП пострадал 3-летний пассажир "Инфинити". Ребенка с травмами и переломом средней тяжести доставили в больницу Петербурга.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Установлено, что водитель иномарки в прошлом году восемь раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости.

Источник: 47News
Все по теме: Ломоносовский район ДТП Ленобласть
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