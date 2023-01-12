В Ломоносовском районе кроссовер столкнулся с мусоровозом. Пострадал 3-летний пассажир иномарки

Вчера утром около 08 часов 30 минут на 9-ом километре автодороги "Стрельна - Кипень - Гатчина" 38-летний житель Гостилиц на кроссовере "Инфинити" во время обгона столкнулся с мусоровозом, который поворачивал налево. За рулем грузовика сидел 32-летний мужчина.

В ДТП пострадал 3-летний пассажир "Инфинити". Ребенка с травмами и переломом средней тяжести доставили в больницу Петербурга.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Установлено, что водитель иномарки в прошлом году восемь раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости.