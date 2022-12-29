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Питерец.ру » Происшествия » На КАД иномарка наехала на силовое ограждение. Пострадала женщина водитель и ее трехлетний сын

На КАД иномарка наехала на силовое ограждение. Пострадала женщина водитель и ее трехлетний сын

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Опубликовал: Anton78
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47News
На КАД иномарка наехала на силовое ограждение. Пострадала женщина водитель и ее трехлетний сын

Вчера поздним вечером около 23 часов на 94-м километре внутреннего участка КАД 31-летняя жительница Петербурга на автомобиле "Toyota Carina" наехала на силовое ограждение. В результате ДТП пострадала сама водитель, а также ее трехлетний сын и 38-летний пассажир. До прибытия сотрудников дорожной полиции и бригады скорой помощи женщина взяла ребенка и уехала на попутке в больницу.

Медики диагностировали у мальчика множественные переломы, в том числе костей головы, матери также потребовалась помощь врачей. У 38-летнего пассажира иномарки на месте происшествия зафиксированы травмы. После оказания помощи от госпитализации он отказался.

Известно, что за 2022 год водитель "Тойоты" дважды привлекалась к административной ответственности. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

Источник: 47News
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