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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе на пожаре в квартире погибли два человека

В Кировском районе на пожаре в квартире погибли два человека

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Опубликовал: Anton78
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Два человека погибли и четверо пострадали в квартирном пожаре в Кировском районе Петербурга

Вчера поздним вечером около 23 часов 30 минут в экстренные службы поступило сообщение о том, что в квартире на первом этаже двухэтажного дома 25 по Балтийской улице пожар, людям не выйти. Оказалось, что кухня загорелась от подгоревшей на плите пищи.

В результате частично выгорела квартира и коридор на площади 50 кв. метров.

В результате пожара двое человек погибли, 67-летний пенсионер и 45-летняя женщина. В НИИ скорой помощи увезли четырех человек с отравлением дымами и ожогами дыхательных путей. Пострадали супруги 61 и 63 лет, женщины 65 и 73 лет. Двое – в тяжелом состоянии.

Эвакуация жильцов дома не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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