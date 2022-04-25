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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти после пожара в квартире госпитализирован мужчина с отравлением угарным газом

В Ленобласти после пожара в квартире госпитализирован мужчина с отравлением угарным газом

0
23
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Выборгском районе Ленинградской области мужчина с отравлением госпитализирован после пожара в квартире

Сегодня ночью около 01 часа 50 минут в экстренные службы Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в поселке Вещево. Пламя охватило обстановку в квартире на площади 15 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 03 часа 15 минут дежурными сменами 52 и 53 пожарно-спасательных частей. На месте происшествия работали 8 человек, были задействованы 2 единицы техники.

Как рассказали 47news в правоохранительных органах, горела комната в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Из помещения спасатели вывели мужчину. Он госпитализирован с отравлением угарным газом.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознание МЧС Выборгского района Ленобласти.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО пожар
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