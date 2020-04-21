Накануне поздно вечером, в 23:39 на пуль дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в доме 61 по Среднему проспекту. В отдельной двухкомнатной квартире выгорела обстановка на площади 34 кв. метра, сообщает ГУ МЧС. В 00:19 пожар был локализован.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», возгоранию предшествовал хлопок в квартире на последнем, 6-м этаже. В чрезвычайные службы посыпались звонки жильцов с сообщениями о взрыве.
Из указанной квартиры бригадой медиков в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с резаными ранами грудной клетки, шеи справа, ожогом пламенем кисти, головы и предплечья, в тяжелом состоянии госпитализирован 34-летний мужчина.
До 02:20 проводилась эвакуация жильцов дома, на улицу вывели 40 человек.
На Васильевском острове тушили пожар в квартире
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
ГУ МЧС
Взрыв в квартире на Васильевском острове вызвал пожар и эвакуацию.
Накануне поздно вечером, в 23:39 на пуль дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в доме 61 по Среднему проспекту. В отдельной двухкомнатной квартире выгорела обстановка на площади 34 кв. метра, сообщает ГУ МЧС. В 00:19 пожар был локализован.
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