На Васильевском острове тушили пожар в квартире

Накануне поздно вечером, в 23:39 на пуль дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в доме 61 по Среднему проспекту. В отдельной двухкомнатной квартире выгорела обстановка на площади 34 кв. метра, сообщает ГУ МЧС. В 00:19 пожар был локализован.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», возгоранию предшествовал хлопок в квартире на последнем, 6-м этаже. В чрезвычайные службы посыпались звонки жильцов с сообщениями о взрыве.

Из указанной квартиры бригадой медиков в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с резаными ранами грудной клетки, шеи справа, ожогом пламенем кисти, головы и предплечья, в тяжелом состоянии госпитализирован 34-летний мужчина.

До 02:20 проводилась эвакуация жильцов дома, на улицу вывели 40 человек.