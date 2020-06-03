В Петербурге на пожаре погибли четыре человека

Сегодня ночью в 01:15 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире дома 25 по Выборгскому шоссе. В двухкомнатной отдельной квартире общей площадью 50 кв. метров горела обстановка на площади 18 кв. метров. В 02:16 пожар был ликвидирован.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», в квартире №177 на девятом этаже были обнаружены четыре трупа. Два человека обгорели до неузнаваемости, остальные, предположительно, задохнулись. Это двое мужчин и две женщины.

По словам соседней, квартиру снимали мужчина и женщина, которые без конца пьянствовали и водили к себе собутыльников.