Сегодня ночью в 01:15 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире дома 25 по Выборгскому шоссе. В двухкомнатной отдельной квартире общей площадью 50 кв. метров горела обстановка на площади 18 кв. метров. В 02:16 пожар был ликвидирован.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», в квартире №177 на девятом этаже были обнаружены четыре трупа. Два человека обгорели до неузнаваемости, остальные, предположительно, задохнулись. Это двое мужчин и две женщины.
По словам соседней, квартиру снимали мужчина и женщина, которые без конца пьянствовали и водили к себе собутыльников.
В Петербурге на пожаре погибли четыре человека
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Петербурге четыре человека сгорели в ночном пожаре на Выборгском шоссе
Сегодня ночью в 01:15 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире дома 25 по Выборгскому шоссе. В двухкомнатной отдельной квартире общей площадью 50 кв. метров горела обстановка на площади 18 кв. метров. В 02:16 пожар был ликвидирован.
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