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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись «Пежо» и «Нива», водители погибли

В Ленобласти столкнулись «Пежо» и «Нива», водители погибли

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Опубликовал: Anton78
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В Лесогорском «Пежо» выскочил на встречку и столкнулся с «Нивой», водители погибли

Накануне вечером около 17 часов на 19-м километре дороги из Каменногорска, в поселке Лесогорский, Выборгского района Ленинграсдкой области 58-летний водитель автомобиля "Пежо 408" пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной "Шевроле Нивой", которой управлял 58-летний житель поселка Красный Холм. Оба мужчины от полученных травм скончались на месте ДТП.

По данным ГИБДД, на участке, где произошло ДТП, обгон запрещен. Известно также, что водитель "Пежо" с начала года получил три штрафа за превышение скорости. По данным ГИБДД, мужчина из "Нивы" к административной ответственности не привлекался. Автомобиль зарегистрирован на компанию, которая занимается обработкой древесины.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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