В Ленобласти на "Скандинавии" при лобовом столкновении иномарок один водитель погиб

Накануне днем около 12 часво 56 минут на 122 километре трассы А-181 "Скандинавия, у развязки с поселком Гаврилово в Выборгском районе Ленинградской области, 60-летний житель Петербурга на автомобиле "Мицубиши Паджеро Спорт" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Фольксвагеном Поло", которой управлял 53-летний петербуржец. От полученных травм водитель "Фольксваген Поло" скончался на месте происшествия.

В больницу с тяжелыми травмами доставили 50-летнюю пассажирку "Фольксвагена", жительницу поселка Возрождение. Также помощь врачей потребовалась водителю автомобиля "Мицубиши" и его пассажирам: 64-летней женщине и трехлетнему ребенку.

По данным дорожной полиции, с 2021 года водитель японского внедорожника шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, в конце 1990-х его привлекали к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности.

Полицейскими возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности.