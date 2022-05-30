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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на "Скандинавии" при лобовом столкновении иномарок один водитель погиб

В Ленобласти на "Скандинавии" при лобовом столкновении иномарок один водитель погиб

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Перед лобовым ударом на "Скандинавии" у Гаврилово Mitsubishi с трехлетним ребенком выехала на встречку

Накануне днем около 12 часво 56 минут на 122 километре трассы А-181 "Скандинавия, у развязки с поселком Гаврилово в Выборгском районе Ленинградской области, 60-летний житель Петербурга на автомобиле "Мицубиши Паджеро Спорт" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Фольксвагеном Поло", которой управлял 53-летний петербуржец. От полученных травм водитель "Фольксваген Поло" скончался на месте происшествия.

В больницу с тяжелыми травмами доставили 50-летнюю пассажирку "Фольксвагена", жительницу поселка Возрождение. Также помощь врачей потребовалась водителю автомобиля "Мицубиши" и его пассажирам: 64-летней женщине и трехлетнему ребенку.

По данным дорожной полиции, с 2021 года водитель японского внедорожника шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, в конце 1990-х его привлекали к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности.

Полицейскими возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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