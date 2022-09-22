ента новостей

11:01
Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев принял участие в круглом столе «Умная логистика», состоявшемся в Санкт-Петербурге в рамках V Международного рыбопромышленного форума
10:56
Экзотические попугаи и пауки отправились из Петербурга в Магаданскую область
10:09
На севере Петербурга 15-летняя девочка получила тяжелые травмы при падении с высоты.
10:00
В Колпино мигрант домогался 9-летней дочери соседа по коммуналке
09:59
Дачники помогли зоопарку
09:49
В Петербурге женщина угрожала пневматической винтовкой ученикам лицея
09:37
В Петербурге таксиста подозревают в совершении развратных действий
09:25
Беглов о мобилизации
09:20
В Ленобласти иномарка съехал с проезжей части и врезалась в дерево, водитель погиб
09:10
Ураган Фиона перерос в категорию 4
09:06
200 китов погибли, 35 остались в живых после массового выброса на мель в Австралии
09:02
Китай активно закупает наши энергоносители
19:15
В Петербурга и Ленобласти прошел Единый день детской дорожной безопасности
19:10
В Петербурге росгвардейцы нашли человеческие останки
19:07
Мультимедийная выставка «Друг империи»
19:04
Японец «поджег себя» в знак протеста против государственных похорон Синдзо Абэ
19:03
Политика Смольного привела здравоохранение Петербурга к коррупции и кадровому голоду
16:19
Иранские женщины сжигают свои хиджабы, протестуя против смерти Махсы Амини
13:05
На мосту через реку Тосна на трассе М-10 ограничат пропускную способность
12:58
В Петербурге задержали мигранта за мошенничество в отношении пенсионера
12:51
В Ленобалсти задержали мужчину за разбой
12:46
В Петербурге задержали женщину, похитившую у пенсионера банковскую карту
11:55
В Ленобалсти мужчина задушил подругу воротником куртки
11:49
Появятся новые магазины
11:48
В Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя
11:19
В Петербурге проходят Дни культуры Ростовской области
10:46
Больных с пневмонией стало больше
10:01
В Петербурге задержали «черных» риэлторов
09:52
Россия расширяется – что дальше?
09:17
В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга 15-летняя девочка получила тяжелые травмы при падении с высоты.

На севере Петербурга 15-летняя девочка получила тяжелые травмы при падении с высоты.

0
61
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Школьница сорвалась с высоты, пытаясь выбраться из квартиры по связанным простыням

Вчера утром в Детскую больницу №2 была доставлена 15-летняя петербурженка с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами, травмами грудной клетки и внутренних органов. Девочку забрали от дома 11 по Институтскому проспекту, Выборгского района Петербурга.

Установлено, что мать постродавшей девочки утром ушла из дома, закрыв дочь в квартире на ключ. Чтобы выбраться на улицу, школьница связала простыни и решила спуститься вниз с 6-го этажа через окно, но сорвалась.

Семья неполная, состоит на учете в полиции.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район падение с высоты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-04-2022, 13:32
В Петербурге школьница выбросилась в окно 5-го этажа
23-07-2018, 10:40
Во Фрунзенском районе девочка выпала из окна третьего этажа
8-06-2020, 10:08
В Ленобласти 4-летняя девочка получина тяжелые травмы при падении с высоты
21-03-2018, 11:47
В Приморском районе школьница упала в лестничный пролет
4-06-2019, 10:56
В Ленобласти школьница покалечилась на стройплощадке
8-06-2022, 14:07
В Петербурге годовалый малыш выпал из окна третьего этажа

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 09:20
В Ленобласти иномарка съехал с проезжей части и врезалась в дерево, водитель погиб
0
123
Вчера, 09:17
В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом
0
156
19-09-2022, 18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
0
148
19-09-2022, 14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
Наверх