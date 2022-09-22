На севере Петербурга 15-летняя девочка получила тяжелые травмы при падении с высоты.

Вчера утром в Детскую больницу №2 была доставлена 15-летняя петербурженка с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами, травмами грудной клетки и внутренних органов. Девочку забрали от дома 11 по Институтскому проспекту, Выборгского района Петербурга.

Установлено, что мать постродавшей девочки утром ушла из дома, закрыв дочь в квартире на ключ. Чтобы выбраться на улицу, школьница связала простыни и решила спуститься вниз с 6-го этажа через окно, но сорвалась.

Семья неполная, состоит на учете в полиции.