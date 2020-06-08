В Ленобласти 4-летняя девочка получина тяжелые травмы при падении с высоты

Поздним вечером в минувшую субботу в садоводстве «Медное Озеро-3» во Всеволожском районе Ленинградской области 4-летняя девочка получила тяжелые травмы.

Девочка была доставлена в ЦРБ города Всеволожска и госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытым линейным переломом теменной кости в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, 43-летний предприниматель из города Тосно, его 31-летняя неработающая жена, годовалый сын и дочь отдыхали на даче родственника. Родители играли с детьми на первом этаже. Около 22 часов девочка поднялась на второй этажа, а еще через 10 минут ее нашли на земле. Рядом лежала москитная сетка.