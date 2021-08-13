В Ленобласти в ДТП пострадал 16-летний школьник

В Кингисеппском районе Ленинградской области выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне днем, около 12 часов 16 минут на 3-м километре автодороги «подъезд к Усть-Луге», 14-летний подросток, ученик 9 класса, управляя мотоциклом BSE Z CROSS, допустил падение пассажира, его 16-летнего одноклассника, также проживающего в Усть-Луге. Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой, внутренней гематомой головного мозга, ссадинами плеча и колена в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Кингисеппскую больницу.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожного происшествия.