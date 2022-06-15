В Ленобласти задержали мужчину, по подозрению в краже автомобиля

В минувший понедельник в 17 часов 50 минут к полицейским поступило сообщение от мужчины, 1971 года рождения, о том, что от дома 13 по ул. Центральной в д. Поги, Тосненского района, неизвестный совершил хищение его автомобиля «Хендай Солярис».

В тот же день, в 18 часов 50 минут нарядом полиции возле д. 26 по ул. Центральной д. Поги Тосненского района был задержан автомобиль «Хендай Солярис», под управлением мужчины, 1980 года рождения. В отношении задержанного составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела