В Ленобласти задержали поджигателя автомобиля

Ночью минувшего воскресенья около 03 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области от прохожих поступили сообщения о том, что в городе Светогорск, возле дома 8 по улице Спортивная горит автомобиль «Рено Канго». Автомашина принадлежит 36-летнему местному жителю.

В результате возгорания автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет. Владелец авто написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение).

Сотруднкии полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Светогорске возле дома 27 по улице Ленина по подозрению в совершении указанного преступления задержали 37-летнего неработающего местного жителя. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.