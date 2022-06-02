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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали поджигателя автомобиля

В Ленобласти задержали поджигателя автомобиля

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6
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В Выборгском районе Ленинградской области полицейские задержали поджигателя автомобиля

Ночью минувшего воскресенья около 03 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области от прохожих поступили сообщения о том, что в городе Светогорск, возле дома 8 по улице Спортивная горит автомобиль «Рено Канго». Автомашина принадлежит 36-летнему местному жителю.

В результате возгорания автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет. Владелец авто написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение).

Сотруднкии полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Светогорске возле дома 27 по улице Ленина по подозрению в совершении указанного преступления задержали 37-летнего неработающего местного жителя. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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