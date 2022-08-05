Полицейские задержали мужчину, напавшего на продавца магазина в Пушкине

Вчера поздним вечером около 22 часов 19 минут к полицейским поступило сообщение о ранении возле д. 10 в п. Лесное г. Пушкин. Прибывшими на место происшествия полицейскими «по горячим следам» задержан мужчина, 1968 года рождения, который, угрожая пневматическим пистолетом продавцу магазина, мужчине, 1983 года рождения, пытался похитить два арбуза. Продавец магазина оказал сопротивление, в следствии чего злоумышленник выстрелил в его сторону около 10 раз и скрылся на автомобиле «Тойота Королла».

У нападавшего изъят нож и пневматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.