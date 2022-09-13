На берегу Вуоксы в Ленобласти нашли труп мужчины

Сегодня утром около 09 часов 30 минут в экстренные службы Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении на берегу озера Вуокса трупа. На место происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Приозерск. Около 12 часов 30 минут тело погибшего доставили на большую землю.

В полиции сообщили, что мужчина был обнаружен на материковой части берега, но из-за сложного рельефа добраться к нему удалось только по воде. На вид погибшему около 50 лет. Предварительно признаков насилия на теле не обнаружено. Обстоятельства случившегося уточняются.