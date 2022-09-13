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Питерец.ру » Происшествия » На берегу Вуоксы в Ленобласти нашли труп мужчины

На берегу Вуоксы в Ленобласти нашли труп мужчины

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
47News
Спасатели и полицейские по воде добирались к мужчине, тело которого обнаружено у воды в Приозерском районе Ленобласти.

Сегодня утром около 09 часов 30 минут в экстренные службы Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении на берегу озера Вуокса трупа. На место происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Приозерск. Около 12 часов 30 минут тело погибшего доставили на большую землю.

В полиции сообщили, что мужчина был обнаружен на материковой части берега, но из-за сложного рельефа добраться к нему удалось только по воде. На вид погибшему около 50 лет. Предварительно признаков насилия на теле не обнаружено. Обстоятельства случившегося уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район обнаружение трупа
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