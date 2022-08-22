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Питерец.ру » Происшествия » Из Ладожского озера выловили утопленника

Из Ладожского озера выловили утопленника

0
62
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
Из Ладожского озера в Кировском районе Ленобласти достали мертвеца

Сегодня около 11 часо 30 минут в экстренные службы поступило сообщение от очевидцев, которые увидели в акватории Ладожского озера тело неизвестного человека. Оно показалось из воды в районе деревни Кобона в Кировском районе Ленинградской области. 

В Аварийно-спасательной службе по Ленинградской области сообщили, что к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. Спасатели доставили погибшего на берег и передали полицейским.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО Ладожское озеро обнаружение трупа утопленник
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