Из Ладожского озера выловили утопленника

Сегодня около 11 часо 30 минут в экстренные службы поступило сообщение от очевидцев, которые увидели в акватории Ладожского озера тело неизвестного человека. Оно показалось из воды в районе деревни Кобона в Кировском районе Ленинградской области.

В Аварийно-спасательной службе по Ленинградской области сообщили, что к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. Спасатели доставили погибшего на берег и передали полицейским.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.