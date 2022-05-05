В Ленобласти задержали мужчину, стрелявшего в воздух из автомата во дворе жилого дома

Вчера вечером около 17 часов 47 минут в дежурную часть ГУ МВД России поступило сообщение о стрельбе на улице возле дома 19Б по Липовскому проспекту в городе Сосновый Бор. Прибывшим нарядом полиции на месте происшествия «по горячим следам» был задержан 29-летний неработающий ранее неоднократно судимый местный житель, который, находясь во дворе своего дома, совершил 3 выстрела в воздух из охолощенного автомата. У мужчины изъят охолощенный автомат с 11 холостыми патронами.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.