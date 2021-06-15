В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации

Около полуночи 15 июня на трассе между деревнями Порожек и Введенское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием лося. С животным встретилась отечественная легковушка «Лада Веста», которой управлял 56-летний житель Московского района Петербурга.

В результате столкновения автомобилиста госпитализировали в межрайонную больницу с серьезной травмой головы. Пострадавшего поместили в реанимационное отделение.