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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста

В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста

0
73
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, сбитого в сумерках на федеральной трассе в Лужском районе Ленобласти

Вчера вечером около 22 часов на 129 километре трассы "Петербург - Псков" автомашина "Субару" сбила велосипедиста, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте. Он проживал в Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области.

Установлено, что водитель автомобиля является жителем Петербурга. В прошлом и нынешнем году к административной ответственности за нарушение правил не привлекался.

Обстоятельства дорожного происшествия выясняет сотрудники ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП велосипеды
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