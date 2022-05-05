В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста

Вчера вечером около 22 часов на 129 километре трассы "Петербург - Псков" автомашина "Субару" сбила велосипедиста, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте. Он проживал в Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области.

Установлено, что водитель автомобиля является жителем Петербурга. В прошлом и нынешнем году к административной ответственности за нарушение правил не привлекался.

Обстоятельства дорожного происшествия выясняет сотрудники ГИБДД.