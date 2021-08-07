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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека, один погиб

В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека, один погиб

0
58
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
В Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП, которое унесло жизнь одного человека

Накануне поздно вечером, около 22 часов авария на 469 км автодороги «Вологда - Новая Ладога» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 58-летний житель Тихвина, управляя личной автомашиной Renault Logan выехал для обгона на встречную полосу автодороги и совершил лобовое столкновение с «Газелью».

В результате произошедшей аварии погибла 57-летняя жена водителя иномарки, сам водитель получил травмы и госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Тяжелые травмы получила 13-летняя пассажирка Рено, жительница Петербурга.

В «Газели» травмы получили двое мужчин, жители поселка Назия 19-ти и 31-го года.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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