В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека, один погиб

Накануне поздно вечером, около 22 часов авария на 469 км автодороги «Вологда - Новая Ладога» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 58-летний житель Тихвина, управляя личной автомашиной Renault Logan выехал для обгона на встречную полосу автодороги и совершил лобовое столкновение с «Газелью».

В результате произошедшей аварии погибла 57-летняя жена водителя иномарки, сам водитель получил травмы и госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Тяжелые травмы получила 13-летняя пассажирка Рено, жительница Петербурга.

В «Газели» травмы получили двое мужчин, жители поселка Назия 19-ти и 31-го года.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.