В Ленобласти даму-депутата обвинили в присвоении 160 тысяч

Как сообщает сегодня пресс-служба СУ Следственного комитета по Ленинградской области, в отношении члена совета депутатов Бокситогорского района Ленобласти возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 160 УК РФ (Присвоение с использованием служебного положения в крупном размере).

По данным следствия, дама-депутат, возглавляя районный Центр социального обслуживания населения, подготовила и поставила подпись под договорами на ремонт здания центра. Сами работы в учреждении не проводились.

"Подозреваемая обналичила денежные средства якобы с целью оплаты договоров, однако фактически распорядилась ими по своему усмотрению. Своими действиями она причинила материальный ущерб на сумму в размере 160 тысяч рублей", - говорится в сообщении СК Ленобласти.

Следователи предъявили женщине обвинение, суд в качестве меры пресечения назначил запрет определенных действий.

По данным 47news, преступление вменяют 52-летней директору Центра соцобслуживания Бокситогорского района Елене Некрасовой, которая возглавляет учреждение с декабря 2014-го. В нынешний совет депутатов она вошла от "Единой России". Фабула дела, по информации нашего издания, разворачивается вокруг двух договоров на косметический ремонт 10 кабинетов в здании центра на улице Вишнякова, 6, а также монтаж забора у детского отделения на Вишнякова, 34. Контракты якобы заключались с индивидуальным предпринимателем.