В Ленобласти лжеполицейский выманил у пенсионерки почти 9 тысяч рублей

Накануне к полицейскиим Бокситогорского района Ленинградской области обратилась 77-летняя местная жительница. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что на её сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Телефонный собеседник представился сотрудником полиции и сообщил пенсионерке, что якобы её зять разбил чужой мобильный телефон и должен заплатить компенсацию в размере 8 600 рублей. Поскольку таких денег у него при себе нет, он просит свекровь срочно перевести данную сумму пострадавшей стороне. Пенсионерка выполнила просьбу лжеполицейского.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".