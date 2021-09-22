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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти лжеполицейский выманил у пенсионерки почти 9 тысяч рублей

В Ленобласти лжеполицейский выманил у пенсионерки почти 9 тысяч рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Бокситогорском районе Ленинградской области лжеполицейский выманил у пожилой женщины почти 9 тысяч рублей

Накануне к полицейскиим Бокситогорского района Ленинградской области обратилась 77-летняя местная жительница. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что на её сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Телефонный собеседник представился сотрудником полиции и сообщил пенсионерке, что якобы её зять разбил чужой мобильный телефон и должен заплатить компенсацию в размере 8 600 рублей. Поскольку таких денег у него при себе нет, он просит свекровь срочно перевести данную сумму пострадавшей стороне. Пенсионерка выполнила просьбу лжеполицейского.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район мошенничество пенсионеры
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