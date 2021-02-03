Депутата ЗаКС Ленобласти задержали по делу о мошенничестве

Как сообщила пресс-служба СК по Петербургу, 2 февраля в офисе на Большой Разночинной улице в Петербурге сотрудниками УФСБ был задержан 53-летний депутат Законодательного собрания Ленобласти. Мероприятие прошло по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Задержали депутата при передаче ему 3 миллионов рублей — 155 тысяч были настоящими купюрами, остальное муляжом. По данным 47news, речь идёт о депутате Юрии Голикове.

По данным следствия, парламентарий узнал о проверке, которую полиция инициировала в отношении одной из областных фирм, и предложил услуги посредника. На встречах, которые проходили с ноября 2020 по февраль 2021 года, он рассказывал коммерсантам об уголовном преследовании и требовал три миллиона рублей — деньги предназначались якобы для передачи правоохранителям за отказ от проверки и возбуждения уголовного дела.

Депутат Юрий Голиков особо ничем не отметился на парламентском поприще. Баллотировался он от ЛДПР по Сертоловской территориальной группе. До прихода в парламент в 2016 году занимался строительством. Бизнес был не особо удачен, по крайней мере, компания "Оникс", ранее принадлежавшая ему, так и не достроила жилой комплекс "Новая Швейцария" во Всеволожске. В прошлый четверг фирма официально была признана банкротом, без квартир остались 119 человек.

По данным информационной системы "СПАРК", Юрий Голиков является генеральным директором ООО "ПТГ РУС", занимающейся управлением недвижимости. Фирма раньше принадлежала ему, офис находится на Большой Разночинной улице.