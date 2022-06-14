В Ленобласти задержали мужчину, устроившего забег со стрельбой

Поздним вечером минушего восскресенья около 22 часов 04 минут к полицейским Приозерского района Ленингралдской области поступило сообщение от 28-летнего мужчины о том, что в поселке Марьино, СНТ Мюллюпельто за ним и его другом бегает неизвестный мужчина и стреляет из ружья. Незамедлительно на место происшествия был направлен наряд полиции. Выездом установлено, что 12 июня 2022 около 22:00 неизвестный преступник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, по вышеуказанному адресу из хулиганских побуждений произвел не менее 5 выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону заявителя и 34-летнего мужчины. От потерпевших 13 июня поступило заявление и данном происшествии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В этот же день около 22 часов 00 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления в СНТ Мюллюпельто, был задержан 46-летний ранее судимый житель города Санкт-Петербург. Также в доме в комнате под кроватью обнаружен и изъят травматический пистолет «Grand Power Т-12» и 2 патрона принадлежащие злодею. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.