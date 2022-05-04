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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти машинист грейдера напал с ножом на водителя

В Ленобласти машинист грейдера напал с ножом на водителя

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Опубликовал: Anton78
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В общежитии Усть-Луги машинист грейдера из Бурятии напал с ножом на водителя из Воронежа

Вчера вечером около 18 часов к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о нанесении ножевого ранения в общежитии в квартале Судоверфь поселка Усть-Луга. Из одной из комнат с ножевым ранением груди и порезанной кистью увезли 41-летнего жителя Воронежской области. Установлено, что пострадавший работает водителем в местной строительной компании. Медики оценили состояние мужчины как тяжелое.

В общежитии полицейские задержали 48-летнего машиниста автогрейдера. Мужчина зарегистрирован в Бурятии. Он пояснил сотрудникам полиции, что поссорился с соседом и дважды ударил его ножом. По предварительным данным, оба мужчины во время ссоры были нетрезвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого на двое суток изолировали в камере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ножевое ранение
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