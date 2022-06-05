В Петербурге охранник магазина подстрелил покупателя

Вчера днем около 14 часов 30 минут в магазине «7 шагов», расположенном на проспекте Обуховской Обороны прогремел выстрел. В НИИ скорой помощи с места происшествия с простреленной стопой доставили 37-летнего индивидуального предпринимателя, проживающего в том же доме, в котором расположен магазин.

Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего. Им оказался 29-летний житель Дагестана, работающий администратором указанного магазина. У него изъяли травматический пистолет МР-80-13Т с лицензией до осени 2023 года.

В отношении охранника составлен административный протокол, он помещен в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.