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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге охранник магазина подстрелил покупателя

В Петербурге охранник магазина подстрелил покупателя

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31
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Конфликт в сетевом магазине в Невском районе Петербурга закончился стрельбой и ранением покупателя

Вчера днем около 14 часов 30 минут в магазине «7 шагов», расположенном на проспекте Обуховской Обороны прогремел выстрел. В НИИ скорой помощи с места происшествия с простреленной стопой доставили 37-летнего индивидуального предпринимателя, проживающего в том же доме, в котором расположен магазин.

Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего. Им оказался  29-летний житель Дагестана, работающий администратором указанного магазина. У него изъяли травматический пистолет МР-80-13Т с лицензией до осени 2023 года.

В отношении охранника составлен административный протокол, он помещен в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район стрельба огнестрельное ранение
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