В Мурино у мужчины отобрали травматический пистолет

Вчера утром около 07 часов 30 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 31-летний мужчина. Он сообщил стражам порядка о том, что около 06 часов утра возле дома на Воронцовском бульваре в Мурино у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной. В результате, неизвестный оппонент отобрал у него травматический пистолет Grand Power со снаряженным магазином. На вид похитителю оружия 35 лет, худощавого телосложения, черты лица европейские.

На владельца пистолета составлен административный протокол по статье "нарушение правил хранения и ношения оружия". Что касается самого конфликта, то решается вопрос о возбуждении уголовного дела.