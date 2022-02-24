В Петербурге женщина устроила стрельбу в метро

Вчера поздним вечером около 22 часов 12 минут в нижнем вестибюле станции метро «Приморская» 33-летняя неработающая Ольга К. в ходе конфликта произвела четыре выстрела из пневматического пистолета в кабину дежурного по эскалатору, где находилась 58-летняя сотрудница метрополитена.

Хулиганку задержали и доставили в отдел полиции. На нее был составлен административный протокол. Изъят пневматический пистолет МП-654К, магазин и 7 резиновых пуль.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.