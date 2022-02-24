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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге женщина устроила стрельбу в метро

В Петербурге женщина устроила стрельбу в метро

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Конкретно.ру
В петербургском метро задержана молодая женщина, стрелявшая в сотрудниц подземки.

Вчера поздним вечером около 22 часов 12 минут в нижнем вестибюле станции метро «Приморская»  33-летняя неработающая Ольга К. в ходе конфликта произвела четыре выстрела из пневматического пистолета в кабину дежурного по эскалатору, где находилась 58-летняя сотрудница метрополитена.

Хулиганку задержали и доставили в отдел полиции. На нее был составлен административный протокол. Изъят пневматический пистолет МП-654К, магазин и 7 резиновых пуль.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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