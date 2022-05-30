В Ленобласти полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в ограблении магазина

Накануне ранним утром около 4 часов 10 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило заявление от 43-летней продавщицы продуктового магазина, расположенного по адресу: город Тосно, деревня Нурма, дом 12, о том, что накануне вечером ее сожитель применив физическую силу, похитил из кассы денежные средства в сумме 11 тысяч 800 рублей.

В тот же день подозреваемый был задержан возле дома 12 по проспекту Ленина в городе Тосно.

Возбуждено уголовное дело пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.