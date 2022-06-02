В Ленобласти задержали мужчину, похитившего денежные средства у пенсионерки

Днем минувшего понедельника около 13 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 83-летняя пенсионерка, проживающая в доме №3 по улице Ветеранов города Сертолово, которая заявила о том, что 26 мая 2022 в период с 10:00 до 11:00 на её мобильный телефон поступили SMS-уведомления о снятии денежных средств с ее банковской карты в общей сумме свыше 48 тысяч рублей. После этого пожилая женщина обнаружила отсутствие указанной карты, которой с утра расплачивалась за покупки в крупном сетевом продуктовом магазине.

Вечером 31 мая 2022 около 18 часов 30 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими за совершение указанного преступления был задержан 23-летний ранее судимый мужчина, который изобличен в похищении денежных средств с карты пенсионерки. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.