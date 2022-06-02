ента новостей

17:03
В Ленобласти задержали мужчину, похитившего денежные средства у пенсионерки
16:56
В Ленобласти задержали поджигателя автомобиля
16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
16:32
В Петербурге задержали женщину по подозрению в вооруженном хулиганстве
16:09
В Петербурге задержали двоих подростков за езду на угнанной автомашине
16:06
В Петербурге полицейские раскрыли убийство 14-летней давности
15:22
Александр Бельский пожелал подросткам азарта в финале Кубка по футболу
15:20
БФК назначил дату рассмотрения законопроекта об исполнении бюджета города 2021 года
11:48
Беглов побывал в Мариуполе
11:01
В Петербурге двое приезжих с Северного Кавказа снимали интим с малолетками на телефон
10:54
Права ли Собчак в истории с Галицким?
10:09
В больничном комплексе Талсы вооруженный стрелок убил четырех человек
10:06
Машины дешевеют
10:04
Канада обвинила китайских летчиков в опасном приближении к своему самолету-разведчику
01:46
Александр Радулов возвращается в КХЛ, но сможет ли он играть в России на прежнем уровне?
19:45
В Петербурге состоялось празднование 80-ой годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО
17:48
Политолог Соловейчик: Смольный не смог организовать поставки автобусов перед вторым этапом транспортной реформы
17:18
Дворцовый сад открылся для детей, горожан и гостей города
16:10
Выставка Алексея Сильникова «Волшебный Петербург»
15:25
В Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности
15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
15:09
В Ленобласти поезд насмерть сбил пешехода
14:27
Полицейские задержали двух лжесоцработниц, похитивших накопления пенсионеров
14:20
В Петербурге в результате обысков полицейские в холодильнике нашли наркотики
14:17
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе
12:18
Депутаты парламента присоединились к акции «Белый цветок»
12:15
В Петербурге встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
12:14
Разводку Ладожского моста перенесли по просьбе судовладельца
12:12
В Ленобласти произошло тройное ДТП
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали мужчину, похитившего денежные средства у пенсионерки

В Ленобласти задержали мужчину, похитившего денежные средства у пенсионерки

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Во Всеволожском районе Ленобалсти задержали злоумышленника, похитившего денежные средства у пенсионерки

Днем минувшего понедельника около 13 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 83-летняя пенсионерка, проживающая в доме №3 по улице Ветеранов города Сертолово, которая заявила о том, что 26 мая 2022 в период с 10:00 до 11:00 на её мобильный телефон поступили SMS-уведомления о снятии денежных средств с ее банковской карты в общей сумме свыше 48 тысяч рублей. После этого пожилая женщина обнаружила отсутствие указанной карты, которой с утра расплачивалась за покупки в крупном сетевом продуктовом магазине.

Вечером 31 мая 2022 около 18 часов 30 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими за совершение указанного преступления был задержан 23-летний ранее судимый мужчина, который изобличен в похищении денежных средств с карты пенсионерки. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-02-2022, 14:14
В Петербурге задержали мужчину, который похитил деньги с банковской карты пенсионерки
25-05-2022, 12:52
В Ленобласти полицейские задержали подозреваемую в хищении денежных средств у пенсионерки
9-02-2022, 13:45
В Петербурге задержали мужчину, похитившего у пенсионерки крупную сумму денег
15-04-2022, 15:04
В Петербурге задержали афериста, похитившего у пенсионерки миллион рублей
5-05-2022, 12:30
В Петербурге задержали мужчину, который похитил денежные средства у пенсионерки
27-01-2022, 15:11
В Петербурге задержали злоумышленника, похитившего у пенсионерки полмиллиона рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
13
Сегодня, 16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
0
20
Сегодня, 16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
0
108
Вчера, 15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
0
97
Вчера, 12:12
В Ленобласти произошло тройное ДТП
Наверх