В Петербурге задержали женщину по подозрению в вооруженном хулиганстве

Ночью минувшего вторника около 00 часов 30 минут возле входа в питейное заведение во дворе дома 5 по улице Решетникова 39-летняя женщина в ходе внезапно возникшего конфликта ударила ножом в область груди 43-летнюю гражданку сопредельного государства. Потерпевшая была доставлена в ближайшую больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). На следующий день возле дома 34 по Благодатной улице сотрудники полиции задержали подозреваемую. Она задержана на основании статьи 91 УПК РФ.