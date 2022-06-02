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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали женщину по подозрению в вооруженном хулиганстве

В Петербурге задержали женщину по подозрению в вооруженном хулиганстве

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Московского района задержали женщину по подозрению в вооруженном хулиганстве

Ночью минувшего вторника около 00 часов 30 минут возле входа в питейное заведение во дворе дома 5 по улице Решетникова 39-летняя женщина в ходе внезапно возникшего конфликта ударила ножом в область груди 43-летнюю гражданку сопредельного государства. Потерпевшая была доставлена в ближайшую больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). На следующий день возле дома 34 по Благодатной улице сотрудники полиции задержали подозреваемую. Она задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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