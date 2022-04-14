В Петербурге задержали аферистку, обманувшую пенсионерку

8 апреля в 16.45 в полицию Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней пенсионерки, которая сообщила о том, что в тот же день около 09.40 на пересечении улицы Олеко Дундича с улицей Бухарестской к ней подошла незнакомая женщина. Под предлогом продажи туфель она убедила потерпевшую передать ей 47 тысяч рублей, оставив потерпевшей туфли и пальто.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 13 апреля в 20.10 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 48 по улице Малая Балканская по подозрению в совершении преступления задержана 64-летняя неработающая гражданка. Злоумышленница задержана на основании статьи 91 УПК РФ.