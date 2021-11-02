В Ленобласти задержали гражданку, подозреваемую в покушении на кражу

Ранее, 24 октября, пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала о скандале в крупном торговом центре Всеволожского района Ленинградской области. Тогда, персонал магазина заподозрил женщину в попытке хищения мобильного телефона у одной из посетительниц. За предполагаемую воровку заступился ее спутник и стал угрожать продавцам пневматическим пистолетом. Прибывшие в магазин полицейские оперативно задержали мужчину, но его спутнице удалось скрыться. В отношении 32-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

35-летняя гражданка у которой пытались похитить мобильный телефон, стоимостью 93 тысячи рублей, написала заявление в полицию. В результате чего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).

В результате оперативно-розыскных мероприятий 30 октября в 6 часов утра у дома 2 по улице Советской полицейскими по подозрению в покушении на кражу мобильного телефона была задержана 24-летняя жительница Всеволожского района, ранее неоднократно судимая за совершение аналогичных преступлений. Гражданка задержана на основании статьи 91 УПК РФ.