В Ленобласти конфликт из-за барышни привел к летальному исходу

Накануне около 11 часов к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Грибоедова в городе Сланцы обнаружено тело 38-летнего мужчины со следами избиения.

Около 19 чосов того же дня сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 33-летний местный житель.

По предварительным данным, причиной убийства стал конфликт из-за ревности. Ныне задержанный считал, что находится в постоянных отношениях с 28-летней девушкой. У барышни же было мнение, что у них свободные отношения, не мешающие встречаться с другим. Жертвой этого недопонимания стал ныне погибший. Ревнивец забил насмерть соперника руками и ногами, после чего с места происшествия скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан, решаться вопрос об избрании меры пресечения.