В Петербурге задержаны магазинные грабители

В информации от 17 февраля 2022 года сообщалось о том, что в полицию Курортного района обратился управляющий одной из ритейлинговых сетей магазинов, с сообщением о том, что по улице Красных Командиров, в одном из магазинов, принадлежащих их сети, трое неизвестных на расчетно-кассовом узле, при попытке хищения товара, оказали сопротивление при задержании сотрудниками магазина, и распылили в торговом зале газовый баллончик, после чего вынесли товар на сумму свыше 5,5 тысяч рублей, после чего скрылись. В результате инцидента женщина-продавец получила ожог обоих глаз 1 степени. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а, г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

28 февраля 2022 года около 19 часов 55 минут в городе Сестрорецк у дома 7/9 по улице Володарского в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска Курортного района по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны двое граждан одной из среднеазиатских стран 22 и 24 лет, находящиеся незаконно на территории Российской Федерации. Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Ведется работа по установлению третьего участника преступления.