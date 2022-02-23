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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти трое мигрантов напали на таксиста

В Ленобласти трое мигрантов напали на таксиста

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49
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Иностранцев подозревают в нападении на таксиста в садоводстве Выборгского района Ленобласти

Накануне ранним утром, около 06 часов сотрудники полиции зашли в квартиры на улицах Челюскина и Кибальчича в Петербурге, где были задержаны трое уроженцев Узбекистана, им от 22 до 25 лет. По предварительной информации, ранее в поле зрения полиции они не попадали.

Мигрантов подозревают в ограблении соотечественника в садоводстве "Лесовод" под Рощино. Днем ранее 38-летний таксист подвез пассажиров к местным дачам. Вместо того, чтобы рассчитаться, у извозчика забрали мобильник Redmi, смартфон Samsung Galaxy, водительское удостоверение и банковскую карту. Как сообщал 47news, известно, что водитель - также гражданин Узбекистана, а в Петербурге живет в доме на набережной Пряжки, где  расположена музей-квартира поэта Блока.

Часть похищенного обнаружили у подозреваемых. Все трое на двое суток помещены в следственный изолятор. На допросе выяснилось, что неделей ранее двое мужчин 22 и 25 лет угрожали другому соотечественнику. В результате стычки он лишился "Хендэ Солярис" с номерами Пензенской области. Полицией возбуждено уголовное дело об угоне.

Источник: 47News
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