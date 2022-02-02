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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти двое с ножом забрал смартфон у пенсионера

В Ленобласти двое с ножом забрал смартфон у пенсионера

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Опубликовал: Anton78
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К пожилому жителю Никольского в Тосненском районе Ленобласти двое зашли с ножом, но попались полиции

Вчера вечером, около 17 часов к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратился 70-летний житель Никольского. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что в его квартиру на улице Лесной зашли двое и, угрожая ножом, забрали мобильный телефон (iPhone).

Через час сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Никольского 53 и 42 лет. От обоих, по предварительным данным, сильно разило спиртным. У задержанных обнаружили похищенный смартфон и нож.

Разбойников доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что старший из задержанных в прошлом привлекался к ответственности за вымогательство, его компаньон – за вымогательство и похищение человека.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район разбойное нападение пенсионеры
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