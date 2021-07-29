В Кудрово задержаны трое нелегалов, подозреваемых в разбое

27 июля к полицейским обратился 31-летний гражданин Узбекистана, который работает парикмахером. Мужчина сообщил правоохранителям о том, что 23 июля четверо неизвестных мужчин в незнакомой ему квартире на улице Седова, угрожая пистолетом и применив физическую силу, похитили принадлежащюю ему золотую цепочку и документы. После этого, посадив в автомобиль «Хендай Солярис», вывезли его по Мурманскому шоссе в лесной массив, где ему удалось покинуть автомашину. Неизвестные злоумышленники с места происшествия скрылись.

27 июля в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в разбое задержаны в Кудрово трое нелегалов – 24-летний киргиз и двое узбеков 26 и 39 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.