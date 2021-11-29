В Петербурге пьяный мужчина угнал дорожный каток

В минувшую субботу к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение, что у дома 171 на проспекте Ветеранов дорожные рабочие задержали неизвестного мужчину, который совершил угон дорожной техники. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который в 16:50 в состоянии алкогольного опьянения похитил дорожный каток, после чего не справился с управлением и совершил столкновение с двумя припаркованными рядом автомобилями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ