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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали пьяного работника автосервиса в угнанной иномарке

В Петербурге полицейские задержали пьяного работника автосервиса в угнанной иномарке

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Опубликовал: Fedorov
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В Красносельском районе Петербурга задержан работник автосервиса, в состоянии опьянения взявший покататься иномарку клиента

Накануне ночью в 02:45 у дома 53 по Кингисеппскому шоссе сотрудниками ДПС для проверки документов был остановлен автомобиль «Джип Чероки» под управлением 37-летнего мужчины. При этом у него имелись явные признаки алкогольного опьянения, и не было при себе документов на право владения и управления данным транспортным средством.

Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции. Было установлено, что указанный гражданин, неофициально работающий в автосервисе, воспользовавшись оставленными на хранение ключами, неправомерно завладел указанным автомобилем, принадлежащем частной компании. Автомобиль был оставлен накануне в автосервисе для проведения  ремонтных работ. Иномарка передана владельцу под сохранную расписку.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
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