В Ленобласти полицейские ликвидировали "наркоточку"

В минувшую субботу в Гатчинском районе Ленинградской области местные полицейские при содействии бойцов отряда "Гром" провели очередной профилактический рейд в поселениях кочевого народа с целью профилактики правонарушений представителями этой этнической группы. Мероприятия проводились в двух поселениях, где проживают указанные граждане, в поселках Вырица и Сусанино. В ходе рейда проверено около десятка жилых домов.

В одном из частных домов в поселке Сусанино полицейские обнаружили "наркоточку": приготовленные к реализации пакетики с гашишом общим весом около 50 граммов, весы и упаковочный материал. По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 4 статьи 228.1 УК РФ. 41-летняя хозяйка дома задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

Всего по итогам рейда для проверки на причастность к противоправной деятельности в полицию доставлены 15 человек. С ними проводятся необходимые процессуальные действия.