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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские ликвидировали "наркоточку"

В Ленобласти полицейские ликвидировали "наркоточку"

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82
Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Очередной полицейский рейд по местам проживания представителей кочевого народа выявил "наркоточку"

В минувшую субботу в Гатчинском районе Ленинградской области местные полицейские при содействии бойцов отряда "Гром" провели очередной профилактический рейд в поселениях кочевого народа с целью профилактики правонарушений представителями этой этнической группы. Мероприятия проводились в двух поселениях, где проживают указанные граждане, в поселках Вырица и Сусанино. В ходе рейда проверено около десятка жилых домов.
В одном из частных домов в поселке Сусанино полицейские обнаружили "наркоточку": приготовленные к реализации пакетики с гашишом общим весом около 50 граммов, весы и упаковочный материал. По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 4 статьи 228.1 УК РФ. 41-летняя хозяйка дома задержана на основании статьи 91 УПК РФ.
Всего по итогам рейда для проверки на причастность к противоправной деятельности в полицию доставлены 15 человек. С ними проводятся необходимые процессуальные действия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район наркотики
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